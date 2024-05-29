Сайт СДЭК частично восстановил работу

Сайт СДЭК частично восстановил работу. При этом раздел, в котором отслеживаются отправления, все еще недоступен.

"Наш сайт снова работает, но пока частично. Мы продолжаем устранять оставшиеся проблемы и стараемся как можно скорее восстановить стабильную работу всех функций", - говорится в сообщении на сайте СДЭК.

Ранее сообщалось, что СДЭК планирует возобновить выдачу отправлений в своих ПВЗ не позднее среды, 29 мая. В понедельник специалисты пытались восстановить работу попавших под атаку систем, но не смогли этого сделать.