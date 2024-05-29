В зоне СВО пропал муж Блиновской

Муж блогера Елены Блиновской Алексей покинул расположение воинской части в Донецке, где служил. Его местоположение сейчас неизвестно.

"Он больше не служит у нас", - сказал собеседник Shot.

В апреле 2024 г. стало известно, что супруг "королевы марафонов" обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать поручение главному следователю Москвы приостановить "действия, направленные на расторжения контракта" с Минобороны. Эти действия, по мнению Блиновского, незаконны. До этого выяснилось, что Алексей Блиновский, находящийся под следствием, в составе Донецкого корпуса занимается сборкой беспилотников и организацией их логистики между подразделениями.