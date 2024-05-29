После мобилизации сына директор киевской школы внезапно умерла

В Киеве внезапно умерла директор школы №81 Татьяна Зубарь. Об этом пишут местные СМИ, обращая внимание на странности. В полиции не исключают самоубийства, потому что женщина выпала из окна.

В районном управлении образования сообщили, что у Зубарь недавно мобилизовали сына, она очень сильно переживала и даже взяла отпуск, так как не могла думать о работе. А недавно в ее же школе произошел инцидент: мальчика 13 лет сверстники сильно избили до разрыва яичка за то, что им показалось, что он смотрел мультфильм на русском языке. Возможно, повлияли оба случая. Хотя замдиректора школы отрицает, что это как-то связано со смертью.

При этом на Украине уже было несколько случаев самоубийств мобилизованных.