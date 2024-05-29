Осужденный за мошенничество экс-председатель совета директоров ЗиДа может заключить с кредиторами мировое соглашение

Бывший председатель совета директоров Машиностроительного завода им. Дзержинского (ЗиД) Артур Васильев может заключить с кредиторами мировое соглашение, сообщает РБК Пермь.

Собрание по инициативе должника пройдет 11 июня.

Артур Васильев был признан банкротом в 2019 году. В июне 2023 года Ленинский районный суд Перми вынес приговор в отношении пермского бизнесмена Артура Васильева. Он был признан виновным в мошенничестве на сумму более 788,1 млн руб. в отношении имущества ГК "Риал" депутата заксобрания Юрия Борисовца и приговорен к шести годам лишения свободы условно и штрафу 500 тыс. руб.

Суд согласился с версией следствия, что в 2012 году по инициативе руководства ГК на Васильева номинально были оформлены земли бывшего конезавода № 9, которые "РИАЛ" выкупил на торгах. В итоге Артур Васильев сначала формально продал другому сотруднику группы компаний, а в 2019 году, желая завладеть имуществом, через суд "развернул" сделку.