Фигурант дела главного кадровика Минобороны не признает вину

Сумма взятки в деле арестованного начальника Главного управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова превышает 30 млн руб. Уголовное дело Кузнецова не связано с делом ранее арестованного за взяточничество замглавы Минобороны Тимура Иванова.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Предполагаемый взяткодатель по делу начальника Главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова Лева Мартиросян не признает вину.



