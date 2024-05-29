КНДР запустила 200 воздушных шаров с навозом в сторону Южной Кореи

Северная Корея отправила более 200 воздушных шаров с мусором и навозом через границу – в сторону южного соседа, об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов южнокорейской республики. До этого КНДР заявила, что будут предприняты ответные меры после того, как активисты из Южной Кореи забросали приграничные районы Северной Кореи листовками.

Воздушные шары, пересекшие границу, упали в различных местах юго-восточной провинции Южный Кёнсан.

По данным комитета, это стало самым большим количеством северокорейских воздушных шаров, отправленных на юг, по сравнению с предыдущими случаями в 2016 и 2018 годах. Военные собрали весь отправленный "груз" для проверки.

"Эти действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности нашего народа. Мы призываем Северную Корею немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия", - говорится в заявлении южнокорейских военных.