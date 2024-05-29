В Екатеринбурге начался сбор предложений по наполнению нового парка в Краснолесье

Компания "Атомстройкомплекс" начала сбор предложений от горожан по наполнению нового парка, который будет создан в Екатеринбурге.

Напомним, в седьмом квартале Академического района, в квадрате улиц Краснолесья – Мехренцева – Вонсовского – Чкалова в ближайшие годы должны появиться школа, детский сад, новые жилые кварталы, а главное – новый общедоступный современный парк. Соответствующий проект планировки для этой территории утвержден администрацией города на основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 7 июля 2023 года. Девелопер проекта "Атомстройкомплекс" в Telegram-канале проекта выложил для обсуждения концепцию благоустройства будущего парка. Все желающие могут оставить здесь свои предложения – они будут учтены архитекторами при доработке концепции, а осенью обновленный документ представят жителям еще раз.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, статус общедоступного парка, который получит стихийная зеленая зона в Краснолесье, защитит ее от застройки. Площадь будущего парка составит 16,1 га – это сопоставимо с размерами парка 7 ключей и вдвое больше, чем парк им. Павлика Морозова. Архитекторы уже провели предпроектное исследование, составили карту существующих в парке тропинок, а также перечень стихийно организованных тематических площадок – детских, спортивных и других.

"Ориентируясь на существующие сценарии использования, мы предлагаем организовать в будущем парке одну общую зону со сценой, лавочками и навесом, где можно проводить наиболее массовые мероприятия – от соседских встреч и мастер-классов до концертов, а также несколько тематических площадок, расположенных по всему пространству зеленой зоны. В их числе – детские площадки, рассчитанные на детей разных возрастов; организованная площадка для выгула собак. Кроме того, концепцией предложено развитие тропиночной сети на территории для удобной связи со всеми окружающими домами, а также образовательными объектами, появление которых предусмотрено проектом планировки", - рассказал директор по управлению проектами компании "Атомстройкомплекс" Дмитрий Фарафонов.

Концепция предполагает, что родители с маленькими детьми и дети школьного возраста могут стать одной из наиболее массовых групп пользователей. Аргументами этого утверждения являются соседство территории со школами, садиками, образовательными центрами, а также новым жилым фондом, в который заезжают преимущественно молодые семьи.

Чтобы адаптировать многофункциональное пространство будущего парка под потребности молодого поколения, девелопер уже начал взаимодействовать с экспертами в рамках работы социально-педагогического комплекса "Краснолесье". Их предложения также будут опубликованы в Telegram-канале проекта, где до конца июня ведется сбор предложений по доработке концепции будущего парка.