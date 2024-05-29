США против ударов по территории России

США по-прежнему против использования украинским режимом американского оружия для ударов по территории России, несмотря на призывы Зеленского и генсека НАТО. Об этом заявили два высокопоставленных американских чиновника.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что США помнят о таких просьбах Зеленского, но против этого. То же самое заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Зеленский периодически напоминает, что США против, и укоряет их за это. Будто бы из-за этого его режим не может более эффективно противостоять России.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал снять запрет для Украины на удары западным оружием по территории РФ. Он считает, что это не вовлечет НАТО в войну с Россией. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает так же. Однако далеко не все в Европе хотят эскалации. Например, премьер-министр Бельгии Александр Де Кро выступил против. В Кремле тоже это видят, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

При этом разрешение наносить удары "только по территории Украины" означает, что стрелять можно по шести регионам России, которые в Киеве считают своими.