Депутат Вихарев провел с волонтерами субботник в поддержку конкурса "Идея на миллион"

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев провел вместе с волонтерами своего Центра субботник в поддержку стартовавшего конкурса "Идея на миллион".

Ежегодный масштабный субботник прошел на берегу реки Исеть в центре Екатеринбурга. Однако, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе депутата, на этот раз мероприятие было приурочено к конкурсу для подростков, победитель которого сможет получить 1 млн рублей. Делали город чище как сам Алексей Вихарев, так и активисты его Волонтерского центра и волонтеры-экологи Свердловского отделения Российского экологического общества.

"Сегодня вместе с волонтерами Свердловского РЭО чистим берег Исети. Мы часто бываем на этой набережной — занимаемся спортом, встречаемся с друзьями, поэтому нам хочется, чтобы тут было чисто и комфортно. Этим летом мы планируем много подобных субботников на берегах городских водоемов, вместе мы сделаем город лучше и экологичней!" — рассказал активист Волонтерского центра Сергей Воропаев.

Зона уборки была очерчена прибережной территорией - от Аллеи Культуры на ул. Куйбышева и до моста на ул. Малышева. Всего на участке удалось собрать более 50 мешков с пластиком, стеклом и сухими ветвями деревьев.

"Радует, что в нашем городе так много неравнодушной молодежи. Такие ребята приходят ко мне в Волонтерский центр. Вступают в ряды Свердловского отделения Российского экологического общества, которое я возглавляю. Мы вместе проводим субботники, чистим и обогащаем водоемы, помогаем горожанам и делаем наш город еще лучше и чище", - рассказал глава единороссов в гордуме Алексей Вихарев.

Она напомнил, что именно для таких инициативных ребят и проходит конкурс "Идея на миллион". Напомним, что участнику должно быть от 15 до 25 лет. Предложения будут приниматься все лето, победитель получит вознаграждение в 1 млн рублей, а самые удачные проекты будут реализованы в уральской столице. Подробнее об условиях конкурса мы писали ранее.