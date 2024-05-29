Автосалон не может продать внедорожник Тимура Иванова из-за ареста машины

Автосалон не может продать внедорожник Chevrolet Suburban, который принадлежал замминистра обороны Тимуру Иванову, из-за ареста, наложенного на автомобиль.

Как сообщили РИА Новости в автосалоне, внедорожник был сильно поврежден при ДТП, его выставили на продажу, но выяснилось, что на машину наложены ограничения.

В конце мая сообщалось, что суд арестовал автомобили заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Речь идет о минивэне Mercedes-Benz V-класса и внедорожнике Chevrolet Suburban. Оба эти автомобиля были указаны в декларации Иванова о доходах за 2019 год. При этом обе машины в 2023 году перешли экс-супруге Иванова Светлане Маниович-Захаровой. В апреле этого года, по данным издания, Маниович-Захарова выставила внедорожник на продажу после ДТП за 2,5 миллиона рублей.

Иванова подозревают во взятке в особо крупном размере (более 1,1 млрд руб. в денежном эквиваленте). Заместитель министра обороны находится в СИЗО "Лефортово", на время следствия он отстранен от должности.