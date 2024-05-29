Путин назначил своего помощника Дюмина секретарем Госсовета

Владимир Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина секретарем Государственного совета России, подписан соответствующий указ, сообщили в Кремле.

Дюмин недавно был назначен помощником президента России, было заявлено, что он будет курировать работу ОПК, Госсовет и спорт.

Госсовет – консультативно-совещательный орган. До сегодняшнего дня его секретарем был Игорь Левитин, он также является помощником президента, курирует вопросы строительной отрасли.