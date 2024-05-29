29 Мая 2024
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Общество В России
Фото: duma.gov.ru

Даванков внес законопроект о запрете никаба или хиджаба на уровне регионов

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") внес в Госдуму законопроект о праве региональных властей запрещать ношение религиозной одежды, полностью или частично скрывающей лицо в школах и общественных местах. Также предлагается установить, что образовательные организации могут это запретить своим локальным нормативным актом.

Он отмечает, что с учетом угроз терактов возникает необходимость в ограничении ношения одежды, скрывающей лицо в общественных местах. Под этим предлогом в ряде стран пошли по пути запретов. Так, в Китае, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, хиджаб и никаб запрещены в школах и на улицах. В 2023 году в Узбекистане был принят закон, запрещающий носить паранджу в общественных местах. В Казахстане запрещен хиджаб в школах. Запрет на ношение никаба или хиджаба в государственных и учебных заведениях или в общественных местах существует в Туркменистане, Таджикистане, Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Азербайджане, странах Европы, Китае, Индии и других странах.

У себя в телеграм-канале Даванков провел опрос, нужно ли ограничить ношение религиозной одежды в школах. Поддержали это 56%, против - 42%. Проголосовали более 200 тыс. человек. Он пишет, что в школы все чаще приходят в хиджабах. Но традиции скрывать лицо в России нет (скрывает лицо никаб, а не хиджаб, в котором можно фотографироваться даже на паспорт. - прим. Накануне.RU).

"У нас есть регионы, где ношение религиозной одежды диктуют давние традиции. Но если родители сами поддерживают такие ограничения, их нужно вводить — конечно, предварительно опросив родителей. Мира и согласия в школах от этого станет только больше", - написал депутат.

Недавно глава СПЧ Валерий Фадеев запустил общественную дискуссию о ношении никаба. По его мнению, никаб должен быть запрещен. Его поддержали некоторые члены СПЧ. Так, правозащитник Кирилл Кабанов считает, что никаб – проявление радикализма, его ношение является провокацией. Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев считает, что в России сегодня нет проблем с ношением никабов и не нужно раскачивать общество. А в межнациональных, межконфессиональных вопросах нужно действовать аккуратно.

Теги: никаб, хиджаб, запрет


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