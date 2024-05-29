Alibaba перестала принимать рубли и не позволяет оформить поставку в Россию

Компания Alibaba перестала принимать рубли и не позволяет оформить поставку в Россию, передает "Ъ FM" со ссылкой на участников рынка. Деньги, которые компании уже перечислили в Китай, Alibaba обещает вернуть.

На Alibaba любят закупаться российские оптовые рынки, магазины, продавцы маркетплейсов. Теперь всем им придется искать обходные пути для закупок, а значит и предлагаемые ими товары станут дороже. Схемы с использованием карт, выпущенных в Казахстане или Армении, не помогут – компания сообщила, что изменения вносятся не только в платежную политику, но и логистическую.

Крупные компании закупаются напрямую у китайских производителей. Хотя тут проблемы с оплатой тоже есть, но за счет отсутствия посредника – Alibaba – их удобнее решать.