Уралец раскусил телефонных мошенников, но все равно перевел им деньги

Житель уральского города Алапаевск стал жертвой телефонных мошенников. При этом он понял, что ему звонят аферисты, но все равно перевел им более 800 тысяч рублей.

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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, 10 мая мужчине на сотовый телефон позвонил неизвестный, который представился "оператором сотовой связи". Звонивший заявил, что заканчивается договор на оказание услуг. Так как уралец покупал SIM-карту около 10 лет назад, он поверил лжесотруднику и продолжил диалог.

Затем мужчине пришли сообщения с кодами подтверждения, которые тот продиктовал. Во время разговора он услышал на заднем фоне голос, который сказал: "Давай, еще продолжай разговор, сейчас мы возьмем на него еще пару кредитов и микрозаймов". Поняв, что это мошенники, уралец положил трубку.

После он перезагрузил телефон, и в мессенджере WhatsApp ему пришло сообщение с номера, на заставке которого был логотип Госуслуг. В нем говорилось, что произведен вход в приложение Госуслуг с другого устройства, а для уточнения информации надо перезвонить по указанному номеру. Потерпевший зачем-то перезвонил. Естественно, на связи оказался мошенник, который заставил его оформить кредиты и перевести все деньги на "безопасные" счета.

Несколько дней мужчина ходил по банкам, выполняя указания аферистов. Лишь 15 мая уралец рассказал обо всем родным, и выяснилось, что он попал на уловки киберпреступников. Всего он перевел им более 830 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Полиция Алапаевска напоминает: чтобы не стать жертвой мошенников, никогда и никому не сообщайте коды из SMS-сообщений и другие персональные данные. Не оформляйте по инструкциям неизвестных кредиты и ни в коем случае не переводите им деньги.

Напомним, недавно 70-летняя жительница Екатеринбурга продала свою квартиру и переслала деньги мошенникам, несмотря на настойчивые уговоры полиции и риелторов этого не делать.