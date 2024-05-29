В Курской области два дрона ВСУ подожгли жилые дома в Теткино

И.о. главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о том, что сегодня ночью ВСУ атаковали жилые дома в поселке Теткино – на них с двух дронов сброшены взрывные устройства. Никто из жителей не пострадал.

"Возникшие пожары в двух домах, трех дворовых постройках и гараже удалось оперативно потушить силами спасателей и добровольных пожарных дружин. Обязательно окажем помощь собственникам в восстановлении и ремонте имущества", - написал Смирнов в своем telegram-канале.

Один из коптеров сбит бойцами армии России.

"Благодарю наших защитников, пожарных и дружинников за профессионализм и мужество", - написал Смирнов.