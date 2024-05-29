AFP: ВСУ использовали западное оружие для ударов по Краснодарскому краю

Украина уже несколько раз использовала западное оружие для нанесения ударов по территории России, сообщает французское агентство AFP со ссылкой на западных источников.

В частности, утверждается, что переданным оружием был обстрелян объект к западу от Краснодара. Агентство не уточняет, какой именно тип вооружений применялся для атаки.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил о последствиях возможных ударов западным оружием по территории страны. По его словам, «представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны отдавать себе отчет с чем они играют».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил свои слова, касающиеся снятия запрета для Украины использовать оружие стран Запада для ударов по объектам на территории России.