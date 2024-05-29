Организаторы викторины "Опорный край" меняют график выдачи подарков

В пункте выдачи призов викторины "Опорный край" изменится график работы. Об этом уральцам сообщают организаторы.

Начиная с июля, свой подарок победители викторины смогут забрать со среды по субботу с 10.00 до 20.00 и в воскресенье с 10.00 до 18.00. Понедельник и вторник - выходные.

Проверить выигрышные номера можно на официальной странице "Опорного края". Напомним, что среди призов было более 45 квартир в Екатеринбурге и Верхней Пышме, 100 автомобилей, 20 мотоциклов "Урал" и 2 тыс. смартфонов.

Однако, если все призы можно получить в Екатеринбурге, то за своим мотоциклом победителям придется самостоятельно ехать в Ирбит. Поскольку решить вопрос с его хранением намного сложнее, чем с автомобилем, кто-то уже выставил свой приз-мотоцикл на продажу.