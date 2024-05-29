В Ноябрьске снегопад блокировал работу аэропорта

В Ноябрьске снегопад блокировал работу аэропорта, передает корреспондент Накануне.RU.

Утренний рейс Москва — Ноябрьск ушел на запасной аэродром и приземлился в Новом Уренгое. Задерживается вылет в Москву. Рейс в Домодедово с 09.10 отложили до 13.00. Самолет авиакомпании "Ямал", который должен был прилететь из Салехарда в 10.40, задерживается до 12.00.

В департаменте транспорта региона сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движения по дорогам: Ноябрьск - Вынгапуровский, выезд из Ноябрьска в сторону Карамовского поста.