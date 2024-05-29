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Фото: Накануне.RU

Прокуратура заинтересовалась проблемой жителей Березовки, потерявших жилье во время пожара

Прокуратура проверит соблюдение социальных прав граждан, потерявших крышу над головой во время пожара в Березовка Артинского района. То же касается и жителей деревни, чье имущество пострадало в результате возгорания домов и построек.

Напомним, пожар произошел 28 мая, в результате чего без крыши над головой остались четыре семьи - одна супружеская пара и три одиноко проживающих женщины. Всем пострадавшим предоставят жилье из маневренного фонда. Сейчас они живут у родственников.

"Прокуратура в ходе проверки исполнения законодательства о противопожарной безопасности даст правовую оценку деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров. Прокуратура проконтролирует обеспечение администрацией муниципалитета социальных прав жителей населенного пункта, чьи дома повреждены и уничтожены в результате пожара", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что проведение доследственной проверки также было взято на их контроль. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Вчера в 22.57 по местному времени огнеборцам удалось ликвидировать последствия пожара. Всего сгорели 10 частных жилых домов, общая площадь возгорания составила 1,5 тыс. квадратных метров. Причины пожара устанавливают пожарные дознаватели.

Теги: Березовка, пожар, прокуратура


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