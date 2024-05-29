Ужесточено обвинение предпринимателю по делу о взрыве в Сергиевом Посаде

Следственный комитет России предъявил новое обвинение исполнительному директору компании "Пиро-Росс" Сергею Чанкаеву в нарушении требований промышленной безопасности. Теперь ему грозит до семи лет колонии.

Изначально бизнесмену вменили в вину нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ). После смерти еще восьми пострадавших, числившихся пропавшими без вести, с учетом более 100 пострадавших обвинение переквалифицировали на третью, более тяжкую часть этой же статьи. Теперь Чанкаеву грозит не до пяти, а до семи лет колонии. В результате взрыва, мощность которого составила не менее 100 кг в тротиловом эквиваленте, повреждены 1 тыс. 28 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объекта недвижимости организаций и индивидуальных предпринимателей, 11 административных зданий и социальных объектов, 278 транспортных средств, пишет "Ъ".

Напомним, 9 августа 2023 г. в Сергиевом Посаде произошло ЧП на территории Загорского оптико-механического завода. Взрыв и последующий пожар могли произойти в момент, когда на складе, который у завода арендовала компания "Пиро-Росс", происходила разгрузка сырья для производства взрывчатых веществ.