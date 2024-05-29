"Москва также настаивает на консилиуме". Отец ребенка с СМА из Екатеринбурга провел пикет у Минздрава

Уралец Дмитрий Бахтин – отец маленького Миши с СМА, которому свердловский Минздрав не хочет выдавать положенное лекарство – сумел добиться встречи с помощником министра здравоохранения РФ. Однако ситуация с помощью ребенку так и не изменилась.

Напомним, 28 мая Бахтин устроил пикет возле здания Министерства здравоохранения РФ в Москве. В руках мужчина держал плакаты со словами "Президент Путин, спасите жизнь ребенка, обеспечьте лекарством" и "Ничто на свете не стоит слезы невинного ребенка".

Как сообщила Накануне.RU жена Дмитрия и мама Миши Яна Бахтина, по итогам пикета состоялась встреча с помощником министра здравоохранения РФ Алексеем Кузнецовым и директором департамента медицинской помощи детям Еленой Шешко. В ней также приняли участие министр здравоохранения региона Андрей Карлов, родители Миши и их юрист Юлия Липинская. Встреча была организована по видеоконференции.

"Прийти к единому мнению мы не смогли. Москва также настаивает на консилиуме, хотя регион может принимать решение самостоятельно. Наше мнение – что Мише в очередной раз просто хотят отказать и написать отказ на бумаге. Министр Карлов подтвердил положительную динамику у Миши и готовность помочь ребенку с лекарством", - рассказала Яна Бахтина.

По ее словам, на данный момент родители не согласились на консилиум.

Напомним, этой зимой родители мальчика с диагнозом СМА выиграли суд у свердловского Минздрава. Однако вопрос по обеспечению Миши лекарственным препаратом "Рисдиплам" все еще не решен. Отец ребенка Дмитрий Бахтин уже несколько раз выходил на одиночные пикеты в Екатеринбурге, пытаясь добиться лекарства для сына.