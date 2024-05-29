Снимали нижнее белье: в Воронеже школьников заставили раздеваться перед сдачей ЕГЭ

В Воронеже школьников заставляли снимать одежду, чтобы пройти металлодетектор перед сдачей Единого государственного экзамена.

Как заявил один из учащихся, в пункте проведения экзамена наблюдатели заставили его снять брюки из-за сработавшего металлоискателя. По его словам, с собой он не брал ни телефон, ни шпаргалки, а на одежде у него не было металлических пуговиц и ремня.

Кроме того, девочек заставили снимать предметы одежды, в том числе нижнее белье.

В региональном правительстве заявили, что им известно об этом инциденте. В ближайшее время планируется изучить записи с камер видеонаблюдения в пункте проведения экзамена. На их основе будут сделаны выводы об обоснованности действий сотрудников пункта проведения экзамена, сообщают "Известия".