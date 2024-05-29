Эксперты: СДЭК могут обязать выплатить неустойки за задержку посылок

После сбоев в работе оператора экспресс-доставки СДЭК его клиенты в праве обратиться за выплатой неустоек.

По словам юристов, СДЭК может столкнуться с такой необходимостью. Обратиться за компенсацией смогут получатели и отправители посылок, включая предпринимателей, заключивших с компанией-перевозчиком договор.

Эксперты считают, что СДЭК может избежать выплат в полном объеме, если докажет, что исполнение обязательств было невозможно из-за чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Ответственность за сбой взяла на себя проукраинская хакерская группа Head mare. При этом собеседник "Известий" на рынке информационной безопасности указал, что подтверждения о взломе именно этой группировкой нет, так как они зачастую "приукрашивают свои заслуги".

Ранее сообщалось, что СДЭК планирует возобновить выдачу отправлений в своих ПВЗ не позднее среды, 29 мая.