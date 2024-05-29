Симоньян: 97% россиян не будут платить больше налогов

97% россиян не почувствуют увеличения налогов при переходе к прогрессивной шкале НДФЛ и не будут платить больше.

Как сообщила в эфире телеканала "Россия 1" главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, "справедливизация" наконец наступает. Она отметила, что "семьи с детьми будут платить меньше налогов, а точнее - в конце года будут получать такой новогодний бонус – им будут возвращаться частично выплаченные ими налоги".

Симоньян отметила, что предложение о переходе к прогрессивной шкале НДФЛ никак не связано со специальной военной операцией, но за время проведения спецоперации в обществе "изменилось настроение".