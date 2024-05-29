В Госдуме считают, что переименование ГИБДД в ГАИ должна сопровождать реформа

Переименование ГИБДД в ГАИ должно сопровождаться реформой, в том числе в сфере законодательства.

Как заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев, могут быть внесены новые правила дорожного движения. По его словам, с переименованием должны произойти качественные изменения. "Например, могут быть внесены новые правила дорожного движения, а ГАИ - получить дополнительные возможности, в том числе по конфискации автомобилей", - указал законодатель.

Кроме того, Хамзаев не исключает поддержку инициатив за конфискацию "шумных" автомобилей, у лихачей. У инспекторов должно появиться больше прав для применения специальных средств и прав для остановки авто.

Также ГАИ продолжит поддерживать законодателей в части ужесточения наказания за езду в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сообщает РИА "Новости".

28 мая начальник инспекции Михаил Черников на заседании президиума общественного совета при МВД РФ заявил, что подразделение ГИБДД МВД России официально вернули прежнее название – Госавтоинспекция, она же ГАИ