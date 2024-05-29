ВТБ увеличил базовую ставку по ипотеке

С 29 мая базовая ставка ВТБ по ипотечным программам увеличится на один процентный пункт и составит 17,5% годовых.

Пересмотр финансовой организации условий связан с ростом стоимости облигаций федерального займа более чем на 1 п. п. Ставка 17,5% годовых будет при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе не менее 30% и крупном размере кредита, заявили в банке. Отмечается, что для будущих зарплатных клиентов ставка составит от 17,4%.

Также ВТБ рассматривает возможность улучшения условий по депозитам и накопительным счетам для физических лиц, так как предполагает усиление роста активности вкладчиков "на фоне ожиданий сохранения высокой ключевой ставки продолжительное время", сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что россиян из-за отмены льготной ипотеки ждет новый скачок цен на жилье.