Три бывших члена правительства РФ станут депутатами Госдумы

Три бывших члена правительства (2020–2024 гг.), которые не вошли в обновленный состав, получат новую работу.

Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр энергетики Николай Шульгинов и бывший министр спорта Олег Матыцин вскоре могут стать депутатами Госдумы. Все отставники, вероятно, займут серьезные посты. Абрамченко может стать вице-спикером Госдумы.

Чтобы избраться, бывшим членам кабмина придется пройти через выборы по одномандатным округам. Матыцин может быть выдвинут в Брянской области, а Абрамченко и Шульгинов – в Хакасии и Ростовской области.

Как заявил политолог Михаил Виноградов, далеко не все бывшие члены правительства после отставки уходили на новые должности, в том числе в Госдуму. К примеру, выпали из публичного пространства Лев Кузнецов, Сергей Донской, Николай Никифоров, Владимир Пучков, Елена Скрынник, Александр Хлопонин, Константин Носков и другие.

Однако есть и те, кто после отставки нашел себе место в Госдуме. Так, сейчас несколько председателей комитетов – бывшие министры правительства Дмитрия Медведева, в том числе Дмитрий Кобылкин, Максим Топилин, а пост вице-спикера занимает бывший министр сельского хозяйства, экс-губернатор Воронежской области и экс-полпред Алексей Гордеев, сообщают "Ведомости".