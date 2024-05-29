29 Мая 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Семьи с детьми получат налоговый "кэшбэк"

В России семьи с детьми с доходом не больше 1,5 прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый "кэшбэк", фактическая ставка НДФЛ для них составит 6%.

Как сообщает Минфин, эта мера коснется примерно половины семей с двумя и более детьми в стране. Данную поддержку ведомство сравнивает с "кэшбэком" или с выплатой "тринадцатой зарплаты" по итогам года. Отмечается, что оформить налоговую выплату можно будет с помощью механизмов оказания социальной поддержки. По расчетам авторов, ее сможет получить около половины от общего числа всех семей с двумя и более детьми в стране.

По расчетам министерства, в условиях 2025 года речь идет о семьях с доходом в пределах 319,194 тыс. руб. в год на человека. То есть, семьи из четырех человек, где двое детей, для получения выплаты должны иметь общий доход не более 1,3 млн руб.в год. Таким образом, налоговый "кэшбэк" может быть предоставлен родителям с месячным доходом до 53 тыс. руб. на каждого, если оба работают, и не более 106 тыс. руб. - если работает только один, сообщает РИА "Новости".

Также Минфин внес в кабмин пакет законопроектов по изменению налоговой системы. Повышение ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) коснется доходов от 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн рублей в год). Для остальных граждан сохранится ставка НДФЛ в 13%.

Теги: Минфин, семьи, дети, налоги, кэшбэк


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