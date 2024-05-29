Минфин оценил дополнительные доходы бюджетов в 2025 году от налоговых изменений

Министерство финансов России оценило дополнительные доходы бюджетной системы страны от налоговых изменений в 2,6 трлн руб. в 2025 году.

Из этой суммы 1,6 трлн руб. - от повышения налога на прибыль до 25% и 533 млрд руб. от расширения прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов. В ведомстве заявили, что только от увеличения ставки по налогу на прибыль организаций с 20% до 25%, с учетом вычетов, в бюджетную систему в предстоящем году дополнительно поступит около 1,6 трлн руб. До 2030 года включительно дополнительные поступления от этой меры оцениваются в 11,1 трлн руб.

Дополнительные поступления от введения акциза на никотиновую продукцию в 2025 году составят 50 млрд руб., а за шесть лет - 331 млрд руб.

Поступления акцизов на природный газ оценивается в 21,7 млрд руб. ежегодно, а от акциза на медицинский спирт – 20 млрд руб. в год, сообщает РИА "Новости".

Минфин внес в кабмин пакет законопроектов по изменению налоговой системы. Повышение ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) коснется доходов от 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн рублей в год). Для остальных граждан сохранится ставка НДФЛ в 13%.

Министерство также предложило для семей с двумя и более детьми, доход в которых не превышает полуторакратного прожиточного минимума в месяц на человека, ввести налоговый "кэшбек" — родители смогут вернуть уплаченный НДФЛ в размере 7% из 13%.