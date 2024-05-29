Губернатор Камчатки: Дефицита красной рыбы не будет

Прогноз на цены лососевой путины в текущем году умеренный.

Как сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, дефицита красной рыбы не ожидается, ее хватает с избытком.

"В целом мы должны понимать, что подходы лососевых имеют цикличный характер, и рыбный год чередуется с менее рыбным. Текущий 2024 год - прогноз умеренный. Он существенно меньше, чем в прошлом году. В прошлом году прогноз был рекордный", - заявил глава региона.

"Дефицита точно не будет", - отметил Солодов, сообщает РИА "Новости".

Ранее в магазинах России обнаружено около 200 т красной икры неустановленного происхождения.