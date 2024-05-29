Минфин внес в кабмин РФ пакет законопроектов о прогрессивной шкале НДФЛ

Министерство финансов России внесло в кабмин пакет законопроектов по изменению налоговой системы.

Он будет рассмотрен на комиссии по законопроектной деятельности, а затем — на заседании правительства. Повышение ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) коснется доходов от 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн рублей в год). Для остальных граждан сохранится ставка НДФЛ в 13%. В Минфине отметили, что повышенный налог будет выплачиваться не со всей суммы доходов, а с превышения установленных порогов.

Для тех, кто получает от 2,4 млн до 5 млн рублей в год (200 000–416 666 рублей в месяц), ставка НДФЛ составит 15%. Для доходов от 5 млн до 20 млн рублей в год (416 666–1,67 млн рублей в месяц) — 18%; для доходов от 20 млн до 50 млн рублей в год (1,67–4,17 млн рублей в месяц) — 20%; для доходов свыше 50 млн рублей в год (свыше 4,17 млн рублей в месяц) — 22%.

Министерство также предложило для семей с двумя и более детьми, доход в которых не превышает полуторакратного прожиточного минимума в месяц на человека, ввести налоговый "кэшбек" — родители смогут вернуть уплаченный НДФЛ в размере 7% из 13%.

Отмечается, что из 64 млн работающих россиян налоговые изменения коснутся 2 млн человек (3,2%). Под прогрессивный НДФЛ не попадут доходы участников специальной военной спецоперации.

Ранее в Госдуме заявили, что нижний порог прогрессивной шкалы НДФЛ может быть установлен в России на уровне не ниже двукратной среднемесячной номинальной заработной платы по России.