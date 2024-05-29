Социальный бизнес Ленобласти оценили на федеральном уровне - Александру Дрозденко присуждена премия "Импульс добра"

Накануне стали известны победители организованной Фондом региональных социальных программ «Наше будущее». Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко стал победителем престижной премии «Импульс добра»

Напомним, премия присуждается тем персонам и структурам страны, которые оказывают наиболее значимый вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России. Лауреатов премии «Импульс добра» определяет Общественный совет Фонда «Наше будущее», в состав которого входят общественные деятели, руководители государственных и общественных организаций, представители органов исполнительной и законодательной власти.

27 мая в Москве состоялась церемония награждения лауреатов Премии «Импульс добра». В номинации «Амбассадор социального предпринимательства: представитель государственной власти» премия была присуждена Александру Дрозденко, губернатору Ленинградской области.

Общественный совет Фонда отметил, что в регионе создана устойчивая инфраструктура, способствующая развитию социального предпринимательства, сформирована комплексная система поддержки социальных предприятий и социальной сферы в целом.

По оценке Агентства стратегических инициатив, Ленинградская область по итогам 2023 года занимает 2-е место в рейтинге внедрения Регионального социального стандарта и 4-е место в рейтинге субъектов РФ по количеству предпринимателей, получивших статус социального предприятия. В 2024 году в регионе будет более 500 социальных предприятий, и на сегодняшний день подтвердили свой статус или получили его вновь уже 280 субъектов МСП.

Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай отмечает, что в Ленобласти действует система эффективных мер поддержки социальных предпринимателей.

"Специальные меры поддержки – налоговые льготы – всего 1% с дохода, гранты до 500 тысяч рублей, субсидии для компенсации затрат, необходимые услуги и сервисы. Почти 100 социальных предприятий в 2023 году получили гранты в рамках нацпроекта на общую сумму почти 50 млн рублей, 80 МСП – субсидии из областного бюджета на общую сумму 30 млн рублей", - сообщила Светлана Нерушай.

Всего в регионе, начиная с 2021 года грантополучателями стали 250 социальных предприятий, а общий объём финансирования, программ поддержки социального предпринимательства в Ленобласти за последние 2 года превысил 1 млрд 380 млн рублей. В том числе в рамках национального проекта «Малое, среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В Фонде поддержки предпринимательства Ленобласти особо отмечают личную позицию главы региона в части создания условий для развития социального бизнеса: "Благодаря активной гражданской позиции Александра Юрьевича и его инициативам, сегодня в регионе выстроена устойчивая инфраструктура, способствующая развитию социального предпринимательства, и сформирована комплексная система поддержки социальных предприятий и социальной сферы в целом".

Еще одна характерная позиция иллюстрирует развитие социального бизнеса в регионе-47 - по доле негосударственных организаций в общем объеме организаций социального обслуживания Ленинградская область входит в 10-ку регионов-лидеров страны. Поставщики социальных услуг предоставляют социальные услуги жителям региона на дому, в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания. По состоянию на 1 февраля 2024 года в Реестр поставщиков социальных услуг в Ленинградской области включено 59 негосударственных поставщиков социальных услуг. Объем финансирования негосударственных поставщиков социальных услуг в 2023 году составил 1,4 млрд рублей, численность получателей социальных услуг, получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания по итогам 2023 года составила 6318 человек.

Обладатель премии "Импульс добра"-2024 губернатор Ленобласти Александр Дрозденко неоднократно отмечал, что залог успеха развития социального бизнеса в регионе - это прежде всего люди, которые трудятся в этой сфере.

"Самое ценное, что есть в социальной сфере Ленинградской области — это люди, которые своим трудом и самоотверженностью, не считаясь со временем, погодными условиями, личными проблемами, помогают другим и дарят им частичку своего тепла, своей души", — уверен Александр Дрозденко.