Причины пожара в Березовке устанавливают пожарные дознаватели

Огнеборцы в 22.57 по местному времени ликвидировали последствия пожара в деревне Березовка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Для окарауливалиния территории на месте пожара остаются четыре человека и две единицы спецтехники.

Причины пожара устанавливают пожарные дознаватели.

Напомним, глава Артинского городского округа Алексей Константинов, пострадали четыре семьи - одна супружеская пара и три одиноко проживающих женщины. Всем пострадавшим предоставят жилье из маневренного фонда. Сейчас они живут у родственников.