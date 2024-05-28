Причины пожара в Березовке устанавливают пожарные дознаватели
Огнеборцы в 22.57 по местному времени ликвидировали последствия пожара в деревне Березовка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Для окарауливалиния территории на месте пожара остаются четыре человека и две единицы спецтехники.
Причины пожара устанавливают пожарные дознаватели.
Напомним, глава Артинского городского округа Алексей Константинов, пострадали четыре семьи - одна супружеская пара и три одиноко проживающих женщины. Всем пострадавшим предоставят жилье из маневренного фонда. Сейчас они живут у родственников.