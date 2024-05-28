Российские военнослужащие провели операцию по освобождению военных Чада в Центральной Африке

Российские военнослужащие провели операцию по освобождению военных Чада в Центральной Африке, захваченных в плен исламскими боевиками, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Российские военные провели совместную операцию с коллегами Республики Чад по освобождению чадских военнослужащих из плена боевиков незаконных вооруженных формирований. Все пленные были сначала доставлены в пункт временного базирования, где российскими медиками была оказана необходимая квалифицированная помощь и проведены операции по извлечению осколков. А затем под контролем и в сопровождении российских военнослужащих освобожденные были эвакуированы на родину.

Министр обороны Чада поблагодарил Россию за помощь в освобождении военных его страны из плена исламских боевиков и отметил ее надежность в сравнении с Западом.

"По результатам проведения операции по освобождению военнопленных министр обороны Республики Чад поблагодарил Россию, отметив, что она всегда была надежным партнером африканских государств, в отличие от Франции, Великобритании и США, которые от африканцев получали только выгоду", - сообщили в российском военном ведомстве.

Девять месяцев назад при разминировании аэропорта в районе Тибести (Чад) исламскими боевиками были захвачены в плен 21 военнослужащий Вооруженных сил Чада и содержались в лагере террористов в нечеловеческих условиях и подвергались пыткам.