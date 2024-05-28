Макрон заявил, что поставки Украине дальнобойного оружия, не являются эскалацией конфликта

Поставки Украине дальнобойных вооружений, способных поражать российские военные объекты, не являются эскалацией конфликта, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Мы не хотим эскалации на Украине… Но как мы можем поставлять Украине оружие и говорить, что вы не можете использовать его для защиты? Позволить Украине уничтожать военные объекты на территории РФ, откуда ведутся обстрелы, не является эскалацией", - приводят слова Макрона РИА Новости.

Ранее немецкая газета Welt писала, что Евросоюз согласовал так называемые гарантии безопасности для Украины. В них выражается готовность предоставить все возможные варианты помощи, включая оружие, деньги и подготовку военных, но при этом декларируется и отказ от прямого направления военных ЕС на Украину.