Без жилья из-за пожара в Свердловской области остались четыре семьи

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение на пожаре в деревне Березовка Артинского городского округа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Ликвидация горения произошла в 19.57 по местному времени. Огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.

Как сообщил глава Артинского городского округа Алексей Константинов, пострадали четыре семьи - одна супружеская пара и три одиноко проживающих женщины. Всем пострадавшим предоставят жилье из маневренного фонда. Сейчас они живут у родственников.