Без жилья из-за пожара в Свердловской области остались четыре семьи
Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение на пожаре в деревне Березовка Артинского городского округа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Ликвидация горения произошла в 19.57 по местному времени. Огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.
Как сообщил глава Артинского городского округа Алексей Константинов, пострадали четыре семьи - одна супружеская пара и три одиноко проживающих женщины. Всем пострадавшим предоставят жилье из маневренного фонда. Сейчас они живут у родственников.