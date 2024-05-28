28 Мая 2024
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Фото: пресс-служба Президента РФ

Путин готов отказаться называть талибов* террористами, потому что они сейчас власть в Афганистане

Владимир Путин готов отказаться называть талибов* террористами, поскольку они сейчас "действующая власть" в Афганистане.

"Надо как-то выстраивать отношения с талибами*, они — действующая власть", - заявил президент России о группировке, захватившей Афганистан силовым путем.

"Россия учитывает мнение каждой страны региона по вопросу о признании талибов*, решение будет вырабатываться вместе", - добавил Путин.

24 года назад – во время первого президентского срока Путина - представитель Талибана* в Пакистане объявил о признании независимости Чечни и установлении дипломатических отношений с правительством Аслана Масхадова. В феврале того же года газета "Шариат", официальный печатный орган Талибана*, призвала мусульманские страны объявить священную войну (джихад) России. Чеченские боевики проходили обучение в лагерях на подконтрольных талибам территориях.

В мае 2000 года помощник президента России Сергей Ястржембский заявил о возможном нанесении превентивных ударов по базам подготовки террористов в Афганистане.

После начала военной операции США и Великобритании против Талибана* осенью 2001 года представители талибов* вышли на связь с российскими пограничниками на таджикско-афганской границе и от имени духовного лидера предложили Москве объединиться для борьбы с американской агрессией. Как рассказал в интервью Би-Би-Си занимавший тогда должность секретаря Совета безопасности Сергей Иванов, Россия ответила на это предложение "всемирно известным англоязычным жестом F*** off".

*талибы, Талибан – террористическая организация, запрещена в РФ

Теги: талибы, афганистан, владимир путин


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