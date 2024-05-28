"Газпром нефть" запустила инфраструктуру для добычи углеводородов на участке Уренгойского промысла

Старт работе нового производственного комплекса на участке 3А Уренгойского месторождения на Ямале дали председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Газпром нефть".

Для работы над проектом "Газпром нефть" создала трехмерную геологическую модель, которая позволила рассчитать более 100 сценариев разработки ачимовских запасов на этом участке. Добычу компания ведет с использованием технологии бурения скважин с рекордной длиной горизонтальных участков и многостадийного гидроразрыва пласта.

Ачимовские залежи расположены на глубине около 3,4-3,8 км, они отличаются более сложным геологическим строением в сравнении с вышележащими газоконденсатными залежами. Добычу здесь также осложняет крайне высокое пластовое давление.

"Работа с глубокими залежами нам позволяет получать дополнительные объемы углеводородов. Это природный газ для поставок потребителям в России. Это жидкие углеводороды, которые являются ценным сырьем для нефтехимии и нефтепереработки. Благодаря таким высокотехнологичным проектам, как участок 3А Уренгойского месторождения, мы вместе с вами выполняем нашу задачу ответственного и рационального освоения ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа. И самое главное – обеспечиваем энергетическую безопасность страны и ее технологический суверенитет", – сказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Для создания нового комплекса на промысле использовали российское блочно-модульное оборудование — его привезли на участок 3А месторождения в максимальной готовности, чтобы сократить сроки обустройства месторождения. В целом благодаря передовым технологиям путь от выбора концепции разработки до запуска проекта занял всего три года.

Уренгойское месторождение "Газпрома" расположено в Надым-Пур-Тазовском регионе ЯНАО, его называют одним из крупнейших в мире по начальным запасам углеводородов. Ачимовские залежи участка 3А на промысле разрабатывает "Газпром нефть" в рамках долгосрочного рискового операторского договора с владельцем лицензии – "Газпром добыча Уренгой". Новый производственный комплекс будет каждый год поставлять до 5 млрд кубометров газа и 1,5 млн тонн конденсата.

"Мы начали полномасштабную добычу на участке 3А Уренгойского месторождения гораздо раньше стандартных отраслевых сроков для подобных проектов. Ключом к ачимовским залежам месторождения стали инновационные инженерные и цифровые решения, а также компетенции "Газпром нефти" по разработке сложных запасов. При реализации этого проекта мы приобрели новый ценный опыт и понимание геологических особенностей региона. Это поможет нам при работе с другими ачимовскими залежами в Западной Сибири", – отметил председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.

В новый производственный комплекс компании входит более 100 производственных и вспомогательных объектов для приема, подготовки и отгрузки углеводородов. Основные из них — установки для предварительной подготовки газа и стабилизации конденсата. С их помощью компания поставляет с участка 3А природный газ, а также стабильный газовый конденсат и широкие фракции легких углеводородов, которые нужны для производства бензина, керосина, масел и других нефтепродуктов.