28 Мая 2024
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Фото: Газпром нефть

"Газпром нефть" запустила инфраструктуру для добычи углеводородов на участке Уренгойского промысла 

Старт работе нового производственного комплекса на участке 3А Уренгойского месторождения на Ямале дали председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Газпром нефть".  

Для работы над проектом "Газпром нефть" создала трехмерную геологическую модель, которая позволила рассчитать более 100 сценариев разработки ачимовских запасов на этом участке. Добычу компания ведет с использованием технологии бурения скважин с рекордной длиной горизонтальных участков и многостадийного гидроразрыва пласта. 

Ачимовские залежи расположены на глубине около 3,4-3,8 км, они отличаются более сложным геологическим строением в сравнении с вышележащими газоконденсатными залежами. Добычу здесь также осложняет крайне высокое пластовое давление.

"Работа с глубокими залежами нам позволяет получать дополнительные объемы углеводородов. Это природный газ для поставок потребителям в России. Это жидкие углеводороды, которые являются ценным сырьем для нефтехимии и нефтепереработки. Благодаря таким высокотехнологичным проектам, как участок 3А Уренгойского месторождения, мы вместе с вами выполняем нашу задачу ответственного и рационального освоения ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа. И самое главное – обеспечиваем энергетическую безопасность страны и ее технологический суверенитет", – сказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. 

Для создания нового комплекса на промысле использовали российское блочно-модульное оборудование — его привезли на участок 3А месторождения в максимальной готовности, чтобы сократить сроки обустройства месторождения. В целом благодаря передовым технологиям путь от выбора концепции разработки до запуска проекта занял всего три года.

Уренгойское месторождение "Газпрома" расположено в Надым-Пур-Тазовском регионе ЯНАО, его называют одним из крупнейших в мире по начальным запасам углеводородов. Ачимовские залежи участка 3А на промысле разрабатывает "Газпром нефть" в рамках долгосрочного рискового операторского договора с владельцем лицензии – "Газпром добыча Уренгой". Новый производственный комплекс будет каждый год поставлять до 5 млрд кубометров газа и 1,5 млн тонн конденсата.

"Мы начали полномасштабную добычу на участке 3А Уренгойского месторождения гораздо раньше стандартных отраслевых сроков для подобных проектов. Ключом к ачимовским залежам месторождения стали инновационные инженерные и цифровые решения, а также компетенции "Газпром нефти" по разработке сложных запасов. При реализации этого проекта мы приобрели новый ценный опыт и понимание геологических особенностей региона. Это поможет нам при работе с другими ачимовскими залежами в Западной Сибири", – отметил председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков. 

В новый производственный комплекс компании входит более 100 производственных и вспомогательных объектов для приема, подготовки и отгрузки углеводородов. Основные из них —  установки для предварительной подготовки газа и стабилизации конденсата. С их помощью компания поставляет с участка 3А природный газ, а также стабильный газовый конденсат и широкие фракции легких углеводородов, которые нужны для производства бензина, керосина, масел и других нефтепродуктов.

Теги: Газпром нефть, Уренгойское месторождение, Ачимовские залежи


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