Крупный пожар на Среднем Урале: сгорели 10 жилых домов

На Среднем Урале тушат крупный пожар. Полыхают несколько домов.

Читайте также: Земля горит под ногами

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня около 15 часов поступил сигнал о пожаре в деревне Березовка Артинского городского округа. По оперативной информации, сгорели 10 частных жилых домов, общая площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

"Пожарно-спасательными подразделениями спасен один человек. Информации о пострадавших не поступало", - отметили в ведомстве.

В тушении задействовано 27 огнеборцев и 12 единиц спецтехники. Вокруг зоны пожара была произведена опашка. По данным МЧС, в настоящее время он локализован.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, на место выехал глава Артинского городского округа Алексей Константинов. При необходимости будет решен вопрос с размещением жителей пострадавших домов во временных пунктах. Также будет проведена оперативная оценка ущерба для оказания помощи жителям.

На помощь огнеборцам пришли сотрудники Уральской авиабазы. С Артинского наземного участка на тушение направились пожарная автоцистерна, грузовики с емкостями для подвоза воды и пять человек личного состава.

О причинах пожара пока ничего не сообщается.