Путин снова заявил о возможных последствиях ударов по России западным оружием

Владимир Путин заявил о последствиях возможных ударов западным оружием по территории России.

"Задание [для ударов] готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО. Ну так представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны отдавать себе отчет с чем они играют. Они должны помнить о том, что это как правило государство с небольшой территорией и очень плотным населением. Этот фактор они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов в глубь российской территории. Это серьезные вещи, и мы очень внимательно за этим наблюдаем", - заявил президент России.

Он не уточнил, с какой дистанции начинается "глубь российской территории", поскольку удары западным оружием, например, по Белгородской области или ДНР уже давно наносятся.

"Постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям. Если эти серьезные последствия будут наступать в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты, имея в виду наш паритет в сфере стратегических вооружений? Трудно сказать. Они хотят глобального конфликта? Мне кажется, они хотели договариваться в сфере стратегических вооружений", - добавил президент России.

События на Харьковском направлении были спровоцированы действиями Запада, заявил Путин. Россия создает зону безопасности, уточнил президент.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил свои слова, касающиеся снятия запрета для Украины использовать оружие стран Запада для ударов по объектам на территории России.