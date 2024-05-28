Министр внешних связей Астраханской области обсудил с торговым представителем России в Казахстане расширение межрегионального сотрудничества

Стороны обсудили вопросы развития торгово-экономических отношений Астраханской области с Казахстаном, в частности — продвижения товаров и услуг компаний региона на казахстанский рынок и возможного содействия в этом вопросе со стороны Торгпредства России.

Владимир Головков подчеркнул, что Казахстан является одним из главных стратегических партнеров Астраханской области.

«В 2023 году товарооборот с Казахстаном вырос на 44 %, в 2,2 раза увеличились показатели экспорта нашей продукции, в первую очередь — сельскохозяйственной. В Астраханской области большим спросом пользуются казахстанские продукты питания, в том числе консервы из мяса, макаронные и кондитерские изделия, чай, а также текстиль и изделия из натуральной шерсти. Видим перспективы для дальнейшего роста объёмов взаимной торговли», — отметил Владимир Головков.

Министр проинформировал торгового представителя России в Казахстане о ходе реализации соглашений о сотрудничестве Астраханской области с приграничными Атырауской и Мангистауской областями. Он также рассказал о сотрудничестве в судостроительной сфере.

В свою очередь, Антон Логинов рассказал Владимиру Головкову о деятельности торгового представительства, направленной на развитие двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества. «В Казахстане существует значительный потенциал для роста российского бизнеса, и мы готовы оказывать содействие вашему региону в продвижении товаров и услуг на казахстанский рынок», — подчеркнул Антон Логинов.

Он сообщил о ряде важных мероприятий 2024 года с участием представителей России и Казахстана. В их числе — 14-я Международная выставка «ИННОПРОМ-2024» в Екатеринбурге, Всемирные Игры Кочевников в Астане, заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан в Казани, XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Уфе и другие.

Достигнута договорённость о том, что осенью этого года Торговый представитель Российской Федерации в Республике Казахстан в режиме видео-конференц-связи проведёт на площадке Союза «Астраханская торгово-промышленная палата» встречу с астраханскими предпринимателями — участниками экспортной деятельности, на которой расскажет о текущем положении торговых отношений между Россией и Казахстаном, ответит на интересующие их вопросы.