Путин считает, что главой Украины сейчас должен быть спикер Верховной Рады

Владимир Путин высказался по поводу отмены президентских выборов на Украине и легитимности в этой связи Владимира Зеленского как главы государства. Ранее Путин уже комментировал эту тему. Так, во время визита в Китай он говорил, что легитимность президента Украины – это вопрос "к украинской политической и правовой системе", России просто нужно знать, с кем вести переговоры, чтобы эта власть была признанной.

Но потом он уточнил, что все же считает полномочия Зеленского завершенными.

Теперь же Путин объяснил, почему так считает: Первое что на виду и что мне докладывают, заключается в том, что Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады, а про продление полномочий президента Украины - ничего не сказано. Есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента, тем более, что в условиях военного положения, полномочия парламента продлеваются".

"По своей сути украинская государственность основана на идее не президентской, а парламентской республики, вполне логично, что так выстроена сама Конституция и правовые акты, которые принимались на ее основе", - добавил Путин.