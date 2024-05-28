Гросси: В настоящее время перезапуск Запорожской АЭС невозможен

Перезапуск Запорожской АЭС сейчас невозможен, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам переговоров с гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.

"Обсудили возможность перезапуска ЗАЭС, который в настоящий момент по общему пониманию представляется невозможным", — цитирует Гросси "Интерфакс".

По словам главы МАГАТЭ, необходимо обеспечить условия, чтобы исключить любой ядерный инцидент из-за внешнего воздействия.

В феврале Рафаэль Гросси сообщил, что инспекторы организации неделю фиксировали взрывы вблизи Запорожской АЭС. В январе он заявлял, что хоть ЗАЭС "не подвергалась обстрелам в течение значительного времени, в этом регионе, а иногда и в непосредственной близости от объекта продолжаются серьезные военные действия, при этом наши сотрудники сообщают о ракетах, пролетающих над головой вблизи АЭС".