ФНС отключила несколько банков от онлайн-регистрации бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) временно отключила несколько крупных банков от возможности дистанционной регистрации индивидуальных предпринимателей (ИП) и обществ с ограниченной ответственностью (ООО).

24 мая доступа к соответствующему сервису не было у Сбербанка и ВТБ. Эта мера также коснулась Альфа-банка, однако представитель финансового учреждения сообщил, что банк от сервиса не отключали.

Сбер и ВТБ позднее наладили функционирование сервиса, пишет РБК.