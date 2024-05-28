Следователи проверяют четвероклассника из Прикамья, избившего сверстника кастетом

Следственный комитет начал проверку информации, опубликованной в соцсетях, о четверокласснике, который кастетом избивает детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Пермскому краю.

Проверка проводится по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В ведомстве сообщили, что днем, 23 мая, в поселке Юго-Камский к 10-летнему мальчику подошел сверстник. Дети поссорились и во время конфликта один ребенок избил своего одноклассника металлическим предметом по голове и телу. Пострадавшему оказывается амбулаторная медицинская помощь.

Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.