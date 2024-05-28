Создан оперштаб по проведению Всемирных игр дружбы в Екатеринбурге

На Среднем Урале создан оперативный штаб по проведению Всемирных игр дружбы, которые пройдут в Екатеринбурге осенью 2024 года.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, руководителем оперштаба назначен вице-губернатор региона Василий Козлов. Его заместителями стали замгубернатора Сергей Швиндт и министр физической культуры и спорта Среднего Урала Леонид Рапопорт.

Также в состав штаба вошли члены правительства, представители организатора игр, администрации Екатеринбурга, спортивных организаций и силовых ведомств.

Всемирные игры дружбы пройдут в Екатеринбурге и Москве с 15 по 29 сентября. В столице Урала игры будут проходить по шести олимпийским видам спорта: легкая атлетика, дзюдо, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и баскетбол среди женских команд. Для этого будут задействованы объекты Всемирных летних студенческих игр и Международного фестиваля университетского спорта: Дворец водных видов спорта, Дворец дзюдо, легкоатлетический стадион "Калининец" и Дворец игровых видов спорта.

Ранее сообщалось, что на Всемирные игры дружбы в Екатеринбург может приехать Владимир Путин.