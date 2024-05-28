Свердловчане задолжали своим детям алименты на 3,5 миллиарда рублей

Жители Свердловской области в общей сложности имеют долг по алиментам перед своими детьми порядка 3,5 млрд рублей. Об этом в ходе пресс-конференции заявил уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков.

"Хочется поблагодарить приставов за их работу, она становится более оперативной с каждым годом. Несмотря на это, сейчас порядка 3,5 млрд рублей должны детям только в Свердловской области, - заявил Мороков.

По словам главы регионального отдела организации исполнительного производства ГУ ФССП, сейчас на Среднем Урале 18% детей не обеспечены алиментами. На данный момент на руках у ведомства находится 19,5 тыс. производств. Всех должников делят на три категории: те, кто готов платить, кто не хочет и кто не может.

С первой категорией все просто - им достаточно легализовать статус перечисления средств и отметиться у приставов. Такие сами приходят и сообщают о намерении платить алименты. Увы - их меньшинство.

Вторая категория - это те, кто имеет доход и может выплачивать алименты, но всячески этого избегает. В таких случаях самым эффективным способом борьбы с должником является запрет на регистрационные действия с имуществом - транспортом и недвижимостью. Затем соответствующие запросы направляются на место работы должника, после чего следует опись имущества. Только за прошлый год таким образом удалось выплатить детям свыше 16,5 млн рублей.

Третья категория самая проблемная - это те, кто не может выплачивать алименты. Как правило, данная категория свердловчан ведет асоциальный образ жизни. В таких случаях приставы стараются привлечь должников к общественно-полезным работам через административное наказание. Некоторые в результате устраиваются на работу и начинают понемногу выплачивать алименты. В этом году таким образом удалось взыскать порядка 600 млн рублей в пользу детей, что значительно больше показателя за аналогичный период прошлого года.