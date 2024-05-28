28 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

ГИБДД не будет разрабатывать приложение для фотожалоб на неправильную парковку

В МВД не считают жизнеспособными приложения, которые позволят присылать в ГИБДД фотографии нарушителей ПДД. Законодательство не позволяет принимать как факты для административного наказания снимки с мобильных устройств граждан, поскольку в их работу возможно вмешательство, например, монтаж, сообщил начальник ГИБДД МВД РФ Михаил Черников.

По словам общественников, запрос на такую возможность передачи в правоохранительные органы информации о нарушениях есть, особенно это касается неправильной парковки.

Черников напомнил, что ранее в правительстве Москвы разработали такое приложение, но сегодня оно не может работать законно. При этом граждане могут фотографировать нарушителей и показывать такие материалы инспекторам, которые приезжают на место ДТП или нарушения.

Глава общественного совета при МВД Анатолий Кучерена предположил, что в текущее неспокойное время многие могут начать сводить счеты друг с другом с помощью таких приложений и фотомонтажа.

Теги: гибдд, жалоба, парковка, россияне


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