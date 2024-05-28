Российские миротворцы провели учения в Приднестровье

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков сообщил о прошедших учениях российских миротворцев. Они прошли в Приднестровье у города Бендеры.

"Это последовательная система занятий, она отражена в плане основных организационных мероприятий миротворческих сил на 2024 г.", - цитирует РИА Новости Белякова.

В мае 2023 г. власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) попросили Россию увеличить число миротворцев, это оправдано с учетом роста рисков безопасности. Миротворческие силы могут быть увеличены, в том числе за счет живущих в ПМР россиян.