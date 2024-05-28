В ГИБДД назвали "вбросом" список запрещенных за рулем лекарств

В ГИБДД назвали "вбросом" новость о том, что Минздрав, якобы, опубликовал список лекарств, после приема которых нельзя за руль. А если их выявят в анализах, то лишат прав.

"Был вброс про лекарства запрещенные за рулем. Началась паника среди аллергиков и сердечников. Я позвонил Мурашко (министру здравоохранения России – прим. ред.), он говорит: "Вообще жуть, не знаю откуда это". Они опубликовали опровержение", - рассказал начальник ГИБДД МВД РФ Михаил Черников.

Источником информации о списке стал автоюрист Александр Шумский, он, в свою очередь, ссылался на депутатский запрос главы комитета Госдумы по социальной политике Ярослава Нилова. Он даже планирует внести в парламент законопроект, который прояснит ситуацию с приемом лекарств водителями.